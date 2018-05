Felles Nordfjord-markering av 8. mai

Nyhende

I høve 40-årsjubileet for UNIFIL-styrkane vil Nordfjord-kommunane i år invitere til felles markering av frigjerings- og veterandagen på eksersisplassen på Nordfjordeid.

– Alle er velkomne, men Nordfjord-kommunane vil spesielt invitere alle UNIFIL-veteranar frå Nordfjord til markeringa, seier ordførar Alfred Bjørlo. I fleire år har andre ordførarar frå Nordfjord delteke på det tradisjonsrike 8. mai-arrangementet ved minnesmerket Sørgande mor, men fellesmarkeringa i år kjem i stand etter oppfordring frå Stryn-ordførar Sven Flo.

– Det er naturleg at vi har markeringa her, ettersom vi har Sørgende mor og den gamle eksersisplassen, der symbolikken er sterk, påpeikar Bjørlo.

Feirar fridomen

8. mai er dagen vi feirar fridomen frå okkupasjonen i 1945, og heidrar alle våre veteranar og deira innsats for Norge. Dagen blir tradisjonen tru markert på den gamle eksersisplassen på Nordfjordeid (Plassen/Malakoff), ved minnesmerket "Sørgande Mor" til minne om dei falne frå Nordfjord i Andre Verdskrigen.

I år er det 40 år sidan dei fyrste norske soldatane vart sendt i FN-oppdrag til Libanon (UNIFIL). Over 22.000 nordmenn tenestegjorde i Libanon i perioden 1978-1998. UNIFIL er dermed det største bidraget Norge nokosinne har hatt i internasjonale operasjonar.

Arrangementet startar med opptog/ defilering frå Eid kyrkje, gjennom gata, til markeringa på Eksersisplassen. Der vil det i tillegg til markering av Frigjerings- og veterandagen også bli ei markering av den Internasjonale Røde Kors-dagen.

I forkant av markeringa er det lagt ned eit stort tal dugnadstimar for å gjere eksersisplassen klar til frigjeringsdagen og andre arrangement som skal vere her i sommar. Dette dugnadsarbeidet er leia av Plassens Venner. Det er også dei som står føre festen etter markeringa ved Sørgande Mor. I og ved dei gamle husa på eksersisplassen vil det vere festdekka bord for sosialt samvere.