Russefeiringa i full gang

Nyhende

Natt til 1. mai er Russen sin kveld og natt. I år som tidlegare var russ frå Eid, Måløy og Stryn samla til fest i Malakoff. Ved hærmuseet var det rigga til med skikkeleg musikk og lysanlegg. Då Fjordabladet var innom i 23.30-tida var festen i full gang. I tillegg til nattevandrarar og politi var det mange foreldre som stilte opp som vakter. I tillegg hadde Røde kors 17 personar som patruljerte området.

–Sjølv om det er tidleg på kvelden enno, så ser dette ut til å gå veldig bra. Russen er heldige med vêret, sjølv om det er kaldt på natta. Nettopp fordi det er kaldt om natta er det viktig at så mange stiller opp som vakter, og passar på at russ som kanskje har fått litt for mykje blir liggande ute denne natta, seier Morten Hagen.

På plass med sveler

Eid Arbeidarparti har ein flott tradisjon med å steike sveler til russen natt til 1. mai. Slik også i år. I tillegg til medlemmene i lokallaget var også stortingsrepresentant Ingrid Heggø, som skal halde 1. mai-tale under 1. mai-frukosten som Eid Ap, Eid SV og LO i midtre Nordfjord arrangerer på Nordfjord Hotell.