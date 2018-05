Gjekk rett i strupen på Solberg-regjeringa

Nyhende

Slik opna Ingrid Heggø, stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, då ho heldt tale for dagen under Eid AP, Eid SV og LO midtre Nordfjord sin 1-mai-frukost på Nordfjordeid.

Den norske modellen

– Det nylig avslutta lønsoppgjeret er eit godt døme på kvifor vi har grunn til å samlast med rak rygg. Det viste krafta i arbeidarbevegelsen, og kva vi får til gjennom organisering og samhald.

Fagbevegelsen tok ansvar, og gjekk samla til forhandlingsbordet. Resultatet blei auka kjøpekraft for alle og ekstra tillegg for dei med dei lågaste inntektene. Dette var først og fremst ein seier for slitarane i arbeidslivet, fordi AFP-ordninga blei gjort meir rettferdig, slik at dei som blir sjuke eller mister jobben på slutten av eit langt yrkesliv skal kunne få gå av med tidleg pensjon. Det var styrken i den norske modellen vi her var vitne til.

Undergrev

Etter å ha gitt fagrørsla honnør, gjekk Ingrid Heggø rette i strupen på regjeringa Solberg.

– Som kontrast til samhaldet i fagrørsla fekk vi i vinter ei regjering beståande av tre høgreparti, som undergrev den norske modellen. Som svekkjer det organiserte arbeidslivet og tryggleiken for arbeidsfolk. Det er det dei gjer når dei fører ein politikk som gjer at stadig fleire må ta til takke med midlertidig stilling. Det er det dei gjer når dei år etter år gjer fagforeiningsfrådraget mindre verdt. Og det er det dei demonstrerer for all verda, når dei vel å skrive i regjeringserklæringa at dei «anerkjenner» det uorganiserte arbeidslivet. Her er det djupe forskjellar i verdisyn mellom oss og dei, sa Ingrid Heggø som understreka at Ap sitt svar er eit klart nei til mindre tryggleik i arbeidslivet.

Urettvist

– Eit viktig døme er den store saka lønsoppgjeret ikkje greidde å løyse – opptening av pensjon frå første krone. I dag er det ikkje alle i privat sektor som får tenestepensjon frå første krone og frå dag ein i arbeidslivet. Det er urettferdig. Det rammar dei med lausast tilknyting til arbeidslivet. Det rammar ungdom, folk i små stillingar og dei som tener dårlegast. Derfor har Arbeidarpartiet teke tak i dette i Stortinget, saman med SV, og krev at alle skal få pensjon frå første time og første krone. Vi har allereie begynt å presse regjeringa i saka, og ver trygg; dette gir vi oss ikkje på!, sa Heggø som fortalde at Ap har lagt fram eit forslag i Stortinget som går ut på å fase ut private kommersielle aktørar i barnevernet.

– Dette fordi barnevernsbarna er dei mest sårbare i samfunnet vårt. Barnevernsbarn er ikkje sjølvsikre kundar som kan og skal shoppe rundt i eit marknad. Dei skal ikkje vere profitt og butikk. Det vil vi ha ein slutt på, sa Heggø som også Framover skal vi løyse stadig større oppgåver i samfunnet, med stadig mindre pengar. Vi kan ikkje knuse sparegrisen til ungane våre og bruke av oljefondet for å betale skattekutta som går til dei rikaste av oss. Regjeringspartia si løysing er å kutte i velferda, sa Heggø som brukte norske sjukehus som døme.

Blir tappa for ressursar

– Sjukehusa er blant dei som merkar det mest. Dette har eg sett med sjølvsyn. Svake sjukehusbudsjett gjennom mange år, kombinert med eit privatiserings-eksperiment som tappar sjukehusa rundt om i landet for ressursar. Vi ser kutt i rehabiliteringstilbod, korridorpasientar, eigenandelar for unge som slit med psykisk sjukdom. Nye krav til mødrer om å reise heim berre seks timar etter fødsel. Og vi ser meir frustrerte og fortvilte tilsette som allereie spring så fort dei kan. Det går ut over arbeidsmiljøet. Det går ut over rekrutteringa. Og det går ut over pasientane. Vi ser det dei tilsette ser: at det er skore ned til beinet. At det rammar dei svakaste. Derfor seier Arbeidarpartiet klart nei til privatisering og svelteforing av helsevesenet vårt. I valet mellom fleire skattekutt og å prioritere dei som treng det mest, vil vi alltid velje det siste. Fordi vi kjempar mot større forskjellar i samfunnet – gjennom solidariske lønsoppgjer. Gjennom rettferdig skatt. Og gjennom å bygge ut velferdsstaten.

Kaldare samfunn

– Vi ser at det bles ein kald høgrevind over Europa og den vestlege verda. Arbeidsfolk sine rettar er under stadig sterkare press. Vi ser lausarbeidarsamfunn oppstå på nytt og utanforskapet breie om seg. Forskjellane aukar. Og vi ser ein høgrepopulisme på frammarsj i land etter land. Mykje er sagt og skrive om dette. Om parti som kynisk fiskar stemmer ved å piske opp mistru og hat mellom folk. Men det blir snakka for lite om den stille alliansen mellom den klassiske «stovereine» høgresida og den populistiske. Om det vi kan kalle høgresida sin «vonde» sirkel. Den oppstår når framandfiendtlege parti sikrar fleirtal for dei gamle høgrepartia. Då blir det ført ein politikk som aukar forskjellane og den sosiale frustrasjonen i samfunnet. I neste omgang sikrar ein veljargrunnlaget sitt på nytt, ved å la høgrepopulistane skulde på «dei andre», på folk med innvandrarbakgrunn. Og så får ein halde fram med å auke forskjellane, sa Heggø som nok hadde større problem med å forklare Ap sitt standpunkt i Acer og at partiet var røysta for i Stortinget, og sikra med det fleirtal for avtalen .

Acer ei utfordring

– Arbeidarrørsla har lang tradisjon for å stå samla, sjølv om det kan gå ei kule varmt nokre gongar. Det har det gjort i vår. Mange engasjerte seg sterkt i saka om Acer og EU sin tredje energimarknadspakke. Uansett for eller imot Acer, og den tredje energipakken, så gav engasjementet og prosessen resultat. Avtalen som blei inngått, sikrar norsk suverenitet over kraftressursane og er klar på kva Norge godtek vedkomande framtidige endringar i EUs energipolitikk. At Norge ikkje vil godta nye pakkar som inneheld noko som kan medføre tap og kontroll over kraftressursane våre. Då slår «brexit» inn og vi går ut av samarbeidet. Energilova vert no endra igjen, og det offentlige skal vere eigarar –ikkje private. Dette hadde vi ikkje oppnådd med berre å stemme nei, sa Heggø mellom anna om dette temaet.

Sosial dumping

1.mai-talaren at status Que ikkje var ei mogelegheit, fordi alle i det nordiske samarbeidet faktisk var i Acer allereie.

– Det kom nok ikkje godt nok fram, og når vi tillegg har ei regjering som ikkje ville bruke muligheitsrommet i EØS avtalen, då kom ein verkelig skeivt ut. Det at Arbeidarpartiet støttar EØS-avtalen og vil utnytte heile handlingsrommet er godt kjent. Ikkje fordi avtalen er perfekt. Felles arbeidsmarknad med austeuropeiske lågtlønsland har gitt mange utfordringar, som vi har møtt – og må møte - med kraftfull politikk mot sosial dumping. Men eg forsvarar EØS-avtalen fordi den er så viktig for norsk industri og norske arbeidsplassar over heile landet, sa Heggø som understreka at det er dette EØS-avtalen handlar om for Arbeidarpartiet.

– For oss er ikkje EØS eit mål i seg sjølv. Endå mindre er det eit middel for å blidgjere nokon i Brussel eller gjere Noreg til EU-medlem. Nei, for oss er EØS eit verktøy for å gjere Noreg betre for folk. Å ha ein avtale med den viktigaste handelspartneren vår Europa, også når det ikkje er solskinsdagar og oppgang. Folk over heile landet treng vekst og arbeidsplassar, derfor må vi også bruke avtalen som eit verktøy. Handlingsrommet må utnyttast for alt det er verdt, og vi må kome tidlegare inn i prosessane. Kvart direktiv må gjennomgåast kritisk, og veto, som siste utveg, skal vere ei reell moglegheit. Det som er heilt uaktuelt for Ap, er å seie ja til noko som kan senke standardar, eller avgrense ein offensiv, sosialdemokratisk politikk. For det har vi nemleg ei høgreregjering her heime som tek seg av, og den regjeringa treng all motstand den kan få, fram til den dagen vi blir kvitt den!

Mykje å kjempe for

– 1.mai er dagen for rake ryggar. For framtidstru. Men også for takksemd. Overfor dei som gjekk føre og brøytte veg. Og som verkeleg ofra. I haust markerte vi 200-årsdagen for Marcus Thrane sin fødsel. Han grunnla den første arbeidarforeininga i Noreg, og starta ei rørsle som spreidde seg raskt over store delar av landet. Ei rørsle som vekte håpet hos tusenvis av fattige og undertrykte, og som aldri argumenterte for vold. Likevel blei den møtt med vold. Dåtida sine høgrekrefter kasta Thrane i fengsel og knuste bevegelsen. Så vakna ein ny bevegelse til liv nokre tiår seinare, og Det Norske Arbeidarparti blei stifta. Då starta ein lang og ubroten veg mot det samfunnet vi nyt godt av i dag. Folkevåren, som vi syng om i Internasjonalen, kom. Vi fekk eit samfunn som menneske i store delar av verda fortsatt berre kan drøyme om. Det er fortsatt vår i Noreg. Vi har mykje å forsvare, men vi har også mykje å kjempe for, sa Ingrid Heggø, årets 1. mai-talar på Nordfjordeid.