Hamre nådde ikkje opp

Nyhende

Rune Haugsdal er av tilsetjingsutvalet samrøystes innstilt som prosjektleiar for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar og som ny fylkesrådmann i det nye vestlandsfylket. Endeleg tilsetting skjer i fellesnemnda for samanslåing av dei to fylka fredag 4. mai.

Det var seks søkjarar på den offentlege søkjarlista til stillinga som fylkesrådmann i det nye vestlandsfylket:

Karen-Marie Eek-Larsen (57), Alversund, ass. fengselsleiar

Thorbjørn Johan Gaarder (63), Oslo, chief credit officer

Anne Karin Hamre (53), Sogndal, fylkesmann

Karl Petter Haugen (49), Strusshamn, underdirektør

Rune Haugsdal (58), Eidsvågneset, fylkesrådmann

Tarjei Torvik (25), Bergen, student/arbeidssøkar

Tilsetjingsutvalet har hatt fleire arbeidsmøte, og la i dag fram ei samrøystes innstilling. Tilsetjingsutvalet er samansett av 10 personar, åtte politikarar, fire frå kvart fylke og to tillitsvalde. Leiar av tilsetjingsutvalet er fylkesordførar Anne Gine Hestetun i Hordaland.

– Det er viktig for den vidare samanslåingsprosessen at vi får på plass ein prosjektleiar. Dette er ei viktig stilling i arbeidet med å forme det nye storfylket på Vestlandet. No blir innstillinga sendt til fellesnemnda som tek den endelege avgjersla på fredag, seier Anne Gine Hestetun i ei pressemelding.

Rune Haugsdal (58) er i dag fylkesrådmann i Hordaland fylkeskommune.