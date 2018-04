Storrydding i Nordfjord

Nyhende

Torsdag 3. mai inviterer NRK til ryddedugnad med aksjonen «Hele Norge Rydder». Dette er ein aksjon for å få folk til å fjerne forsøpling og flygeavfall som ikkje ligg i fjøra.

Mottoet er: Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt. Alle distriktskontora til NRK er med på ryddedugnaden torsdag 3. mai.

– Viss alle berre ryddar bitte litt, så vil det utgjere ein stor forskjell. Sogn og Fjordane er eit fylke som er godt kjend for den ihuga dugnadsånda. Dette er ei gyllen moglegheit til å gjere noko som ikkje berre er bra for miljøet, men som også gjer Sogn og Fjordane til ein betre stad å vere – for alle, seier distriktsredaktør i NRK Sogn og Fjordane, Terje Gilleshammer.

Gratis levering av avfall

I Nordfjord har Nomil alle gjenbruksstasjonane sine opne torsdag 3. mai, med vanlege opningstider. Nomil bidrar med å ta imot avfall kostnadsfritt frå aksjonen på gjenbruksstasjonane denne dagen.

Avfallet må leverast i gjennomsiktige sekkar frå Nomil. Sekkane kan hentast på førehand på gjenbruksstasjonen. Avfallet i sekkane treng ikkje å vere sortert, alt vert levert som restavfall, men sekkane kan ikkje innehalde farleg avfall (batteri, sprayboksar, reingjeringsmiddel osv.), solide ting av metall, store/lange tau og fiskereiskap. Dette må leverast for seg sjølv.

Hugs; det er ikkje meininga at aksjonen skal nyttast til å rydde ut av kjellarar og uthus. Det er forsøpling og flygeavfall som skal leverast!

Strandryddedagen

Laurdag 5. mai er det duka for «Strandryddedagen». Denne aksjonen er i regi av Hold Norge Rent. Dette er ein aksjon som fokuserer på ryddinga av strandsoner og område knytt til vassdrag. Gjenbruksstasjonane til Nomil vil ikkje halde ope denne dagen, men vil i ettertid ta imot sekkar knytt til Kystlotteriet kostnadsfritt. Sekkar til dette er tilgjengeleg på kommunehuset, og merk at det kun er bruk av slike sekkar som gjev gratis levering av avfallet på stasjonane.

Strandryddedagen er ein nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der fleire tusen frivillige ryddar strender, øyar, holmar og havbotnen langs kysten så vel som langs bekkar, elvar og innsjøar i innlandet.

Dugnaden blei etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad.

Brei invitasjon

Alle kan bidra, og Hold Norge Rent inviterer familiar, venner, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeiningar, dykkarklubbar, bedrifter, barnehagar, skular, speidarar, miljøorganisasjonar, friluftslivet, fiskarar med fleire til å delta.

Hold Norge Rent oppfordrar alle til å bli med på Strandryddedagen, men viss denne datoen ikkje passar, står ein sjølvsagt fritt til å velje kva for dag ein vil rydde. Og rydd gjerne fleire gonger i løpet av året. Kvar dag er ein strandryddedag, oppmodar Hold Norge Rent.

I løpet av 2017 deltok 48.702 frivillige i 2.845 ryddeaksjonar og rydda 1.374 tonn marint avfall.

Kystlotteriet

Ideen bak lotteriet er: hent sekk, plukk søppel og vinn premiar! Målet er å motivere til at det vert fjerna forsøpling frå fjører, strender og langs vassdrag, og at ein får auka fokus på marin forsøpling.

Ordninga går ut på at ein hentar særskilte sekkar og lodd på ein utleveringsstad. Når ein har rydda, registrerer ein funna i ein nasjonal database, og leverer inn avfallet saman med loddet. Loddet vert med i lokale og ei nasjonal trekning av premiar som: reiser, overnattingar, turar, konsertbillettar, kinobillettar, kurs og andre gode opplevingar. Ordninga gjeld 1. april til 31. oktober kvart år.