Ros for at Eid er i tet

Nyhende

Den nasjonale Trafikksikkerhetskonferansen gjekk av stabelen denne veka. Eid-ordførar Alfred Bjørlo var ein av foredragshaldarane, og invitert for å presentere for nær 300 politikarar og fagfolk innan trafkksikkerheit korleis Eid jobbar med å få fleire til å sykle.

Inspirasjon for fleire

– Årsaka er at Eid er i tet når det gjeld å gi sykkelen plass på mindre stadar, fortel eidajente og kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

– Eid har med sin sykkelstrategi klart å legge ein plan som vil vere gjennomførbar og kan vere til inspirasjon for fleire. Sykling er bra både for miljøet og folkehelsa, men folk må også kome trygt fram. Det betyr at ein må jobbe både med infrastruktur, å endre kultur, få fleire til å sykle og gi opplæring så vi får god tryggleik så syklistane kan vere trygge, seier distriktsleiar Audun Heggestad i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane.

Blir Trafikksikker Kommune

Eid jobbar no med trafikksikkerheit på fleire område, og vil i nær framtid bli godkjent som Trafikksikker Kommune av Trygg Trafikk. Dette er ei godkjenningsordning som vert gitt til kommunar som viser at dei har implementert trafikksikkerheit i det kommunale arbeidet slik at innbyggjarane får større tryggleik.

– I fjor la vi fram sykkelstrategien vår, med små og store tiltak for å få fleire til å bruke sykkel. Vi har mellom anna haldningsskapande arbeid, mekkedag for sykkel, ny sykkelvenleg skilting om at det er lov å sykle begge vegar i Eidsgata, fortel ordførar Bjørlo.

Hindringar

Men trass positive omtale om Eid og deira sykkelstrategi og arbeid med trafikksikkerheit, er ikkje alt roseraudt.

– I Oslo var det også viktig å fortelje om dei hindringane vi støytar på. Vi jobbar for å få til eit samanhengande gang- og sykkelvegnett i Eid, men opplever det som vanskeleg med sykkelvegar i distriktet, seier Bjørlo.

Han viser til at ein har eit langt strekke med gang- og sykkelveg frå Nordfjordeid sentrum til Hjelle, og også på Haugen, men at ein har «missing links» mellom Nordfjordeid og Haugen, og frå Haugen til Stårheim.

– Vi gjer det beste ut av det vi har fått til, samtidig er vi frustrerte over at vi ikkje får bygge ut for eksempel på Stårheim, seier han.

Prioriterinar

Bjørlo påpeikar at ein i første omgang har prioritert infrastruktur for gåande og syklande rundt skuleområda. Deretter ønskjer ein priortering av samanhengande sykkelnett til bygdene.

Han viser også til at ein har ein del tunnelar langs hovudvegane i kommunen. Her er potensial for å legge betre til rette for syklistar.

– Ny bru mellom Lote og Anda gir potensiale for sykling mellom tettstadane Nordfjordeid og Sandane. På sikt vil det difor vere viktig å finne ei god sykkelløysing for Lote-tunellen, slik at syklande kan kjenne seg trygge, seier han.