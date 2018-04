Erlend hoppar inn i ekteskapet

Nyhende

Tilhøyrer du ein slik gutegjeng på oppunder 20 stykker er ekteskap og bryllaup ikkje noko som skal gå stilt føre seg.

Erlend Bjørlo og Jannike Langeland har budd saman i snart tolv år, og i slutten av juni skal dei gifte seg.

Dette ville kameratane til Erlend gjere noko med.

– Det var svigerfar som kom i dag tidleg og spurde om eg kunnne hjelpe han med ei gjødselvogn. Då heldt eg forresten på å steikje omelett og visste ingenting.

Og i gjødselvogna sat gjengen på 20 kameratar. Dei hadde lagt planar for dagen til Erlend.

Han blei frakta til Tua der det var skyting på programmet. Mange i gjengen driv med jakt, inkludert brudgomen.

Så var det tid for litt hopping i bakken. Det første prøvehoppet gjekk bra. Men ved andre forsøk vart det knall og fall i bakken.

Det er no over tolv år sidan han fall for brura som han skal gifte seg med i juni.

Og etter hoppinga i dag, fekk han seg også ein luftig tur med helikopter.

Seinare blir det tid for fleire utfordringar utover kvelden.

Av dei andre i gjengen er det fem som allereie har gifta seg. Medan han som har planlagt spilloppane i dag ikkje er smidd i hymens lenker enno.

For snart fire år sidan var det ein annan brudgom i gjengen som fekk gjennomgå. Og dei andre ugifte går ei usikker framtid i møte.