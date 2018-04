Elevar arrangerer klebytedag

Nyhende

Skapet fullt av klede, men ingen ting å ha på seg?

Har du denne utfordringa kan ein klebytedag vere noko.

Onsdag 2. mai arrangerer elevar i Design UB ved Eid vidaregåande skule ein eigen klebytedag.

Her kan du ta med det klede som du ikkje brukar lenger, for å få byte dei inn i andre klede.

Elevane har teke dette initiativet fordi dei meiner at alt for mykje klede blir kasta.

No vil dei ta eit tak for miljøet, og gjere sitt til at gode klede kan få litt lenger levetid.

Dei som vil kan også levere inn klede på førehand.

Elevane har allereie gjennomført ein slik dag for ei tid tilbake. Og no vil dei gjenta suksessen.