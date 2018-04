Open dag på Saga onsdag 2. mai

Nyhende

Kvifor gjer de dette? Vi stiller spørsmålet til Svein Mikal Vidnes som er styremedlem i klubben.

–Vi synest det er viktig at folk får sjå kva klubben vår driv med. Det er vanleg at verksemder har open dag, derfor har vi lyst til å prøve dette vi og. Så får vi håpe at det dukkar opp nye folk som likar å prate om gamle køyretøy.

Så det er ikkje berre personbilar de styrer med?

–Nei, langt ifrå. Klubben har medlemmar som har både motorsyklar, lastebilar og traktorar. Vi har til og med folk som ikkje har veterankøyretøy, berre ei brennande interesse for slikt. Det synest vi er bra!

Klubbleiar Yngve Kjørstad gliser ved sidan av den raude VW-bobla som står og går på tomgang.

–Ho starta i år og! seier han, tydeleg stolt av det gamle klenodiet.

–Kva har de tenkt å vise dei som kjem innom Saga på den opne dagen?

–Folk kan kome og sjå både garasjen og verkstaden vår. Det står mange gamle bilar i garasjen, men det er litt trongt på verkstaden for tida. Der er to bilar under gjenoppbygging. Den eine er ein lastebil og han tek litt plass. Så har vi tenkt å vise ein film om Odd Bøe frå Faleide og «knottebilen». Odd gjekk bort i 2012 og han var nok den siste i Fjordfylket som hadde lastebil med knottgenerator etter vegane. Og så vil vi håpe at eitt og anna medlem kjem rullande i veterankøyretøy, men dette er sjølvsagt litt avhengig av veret. Det vert også kaffi å få for dei som stikk innom, for eg synest at praten og det sosiale er det aller viktigaste. Og kvinner er framleis hjarteleg velkomne!