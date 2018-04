Kraftig handelsvekst i Eid

Nyhende

–Det er svært gledeleg å sjå at dei store nye etableringane i handelsnæringa i Eid dei siste to åra gir så stort utslag i auka handel. Handelsnæringa skaper aktivitet og arbeidsplassar, og er viktig for all anna utvikling i kommunen og regionen, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V) i ei pressemelding.

Førde toppar

Varehandelen i Eid var i 2015 på 83.400 kr per innbyggjar. I 2017 har det auka til 93.500 kr per innbyggjar, eller cirka 570 millionar kroner samla. Det er framleis Førde som er den klart største handelskommunen i Sogn og Fjordane, med Sogndal, Aurland og Eid på dei neste plassane.

–Det er gledeleg å sjå at samtidig som Eid har sterk handelsvekst, er det også vekst i varehandelen i Gloppen, Stryn og Vågsøy. Det syner at etableringa av Amfi Nordfjord på Nordjordeid har styrka handelsnæringa i Nordfjord samla, og gitt auka samla verdiskaping i regionen, seier Bjørlo.

Utan Biltema

–Eg har sterk tru på at veksten i handelsnæringa i Eid vil halde fram. Biltema opna i januar 2018 og er dermed ikkje "fanga opp" i denne statistikken, og det er fleire nye etableringar på trappene. Med oppstart for cruise-anløp på Nordfjordeid i 2019 vil vi også få glede av den sterke veksten i denne næringa, slik at Eid og Nordfjord blir ytterlegare styrka som handelsstad, seier Alfred Bjørlo til slutt i pressemeldinga.

Kommune 2015 2016 2017 Flora 69060 69907 69501 Gulen 53849 50838 49940 Solund 54379 58856 60533 Hyllestad 35941 36501 36748 Høyanger 50982 53368 53356 Vik 51498 56151 56098 Balestrand 33944 37762 36353 Leikanger 35917 36628 36373 Sogndal 114617 115417 115815 Aurland 89559 98317 111013 Lærdal 55185 57337 58913 Årdal 62851 66224 67605 Luster 45794 49573 49756 Askvoll 57001 58519 59129 Fjaler 49864 53469 55118 Gaular 33062 33086 35569 Jølster 48788 50197 50843 Førde 148080 147933 151492 Naustdal 32116 28983 30505 Bremanger 30533 33395 33790 Vågsøy 80289 84351 83270 Selje 34408 35969 35195 Eid 83432 92084 96479 Hornindal 34955 38630 39463 Gloppen 74043 76321 80353 Stryn 77789 79813 82534

Tabellen viser omsetning per innbyggar i detaljhandel for kommunane i Sogn og Fjordane. Tabellen er eksklusive omsetning av køyretøy og bensin, og eksklusive meirverdiavgift.

Fem på topp i Sogn og Fjordane

Kommune 2015 2016 2017 Førde 148080 147933 151492 Sogndal 114617 115417 115815 Aurland 89559 98317 111013 Eid 83432 92084 96479 Vågsøy 80289 84351 83270

Tabellen viser omsetning per innbyggar i detaljhandel for dei fem kommunane i Sogn og Fjordane som toppar detaljhandelstatistikken. Tabellen er eksklusive omsetning av køyretøy og bensin, og eksklusive meirverdiavgift.