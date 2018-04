Forbod mot heliumballongar

Nyhende

I vedtaket som var samrøystes ber kommunestyret om at det blir innført eit forbod mot heliumsballongar i Eid.

Vidare i vedtaket heiter det:

a. Eid kommune oppmodar om at det ikkje blir seld eller delt ut heliumballongar i kommunen.

b. Eid kommune vedtek forbod mot sal eller utdeling av heliumballongar på kommunal grunn frå 15. mai 2018, så lenge dette ikkje er i strid med allereie gitte løyve.

c. Rådmannen får i oppgåve å ta opp spørsmålet om sal og utdeling av heliumballongar ved neste rullering av politivedtektene.

2. Kommunestyret ber om at det i løpet av 2018 blir lagt fram ei sak om «plastfri kommune», eventuelt som sak i Fellesnemnda for Eid/Selje som del av arbeidet med klima- og miljøstrategi for nye Stad kommune.

Eid kommune vil også delta under den store nasjonale «rydde-dugnaden» 3. mai.