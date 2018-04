Fekk medaljen på slottet

Nyhende

Ho hadde med seg ektemannen Daniel til utdelinga av medaljen.

Ragnhild Bjørlo har vore leiar i Nordfjordeid Sanitetsforening i 12 år, styremedlem i Sogn og Fjordane Sanitetsforening i 13 år og nestleiar i fylkeslaget i 12 år. Ho har også leia beredskapsarbeidet i Sogn og Fjordane Sanitetsforening sidan det vart starta opp i 2007, og hatt ei rad andre roller og oppgåver i sanitetsarbeidet.

Det var i oktober i fjor at Ragnhild Bjørlo fekk tildelt Kongens Fortenestemedalje for innsatsen for sanitetskvinnene. Torsdag var ho på slottet i Oslo, der den formelle utdelinga vart gjort.