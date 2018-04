Rådmannen har erklært unntakstilstand i kommuneadministrasjonen i Eid

– Unntakstilstand

– Det er viktig at det er forståing for at arbeidet med Stad kommune er veldig krevjande for organisasjonen vår, seier Åslaug Krogsæter som både er Eid-rådmann og prosjektleiar for Stad2020.