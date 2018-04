Firda hadde beste russebilen

Nyhende

Nordfjordeid trafikkstasjon har kontrollert elleve russebilar, der under halvparten blei godkjent.

Dei beste bilane blei kåra i dag:



1.plass: «Tøsetoget» - SR 76504 – frå Firda vgs/Sandane – Pengepremie pålydande: 3000,-

Sara Mardal, Anna Buene, Lisa Selsvik, Ingrid Austrheim, Anna Sætren og Mathilde Haugen



2 plass: «Cheetahs» - DF 80765 – frå Stryn vgs – Pengepremie pålydande: 2000,-

Guro Myklebust, Ingrid Guddal, Madelen Vik Strand, Thea Håvik, Anna Isehaug og Astrid Bjørke

3.plass: «Fury» - BP 22451 – frå Eid vgs - – Pengepremie pålydande: 1000,-

Sondre Vangberg, Runar Naustdal, Sivert Myrold, Matias Navelsaker, Johannes Lefdal, Tor Erik Halsteinslid, Sebastian Grøttå, Magnus Reksnes og Abdinazir Mohamed

Ved kåringa av Nordfjords mest trafikksikre russebil 2018 vart det kontrollert elleve russebilar ved Nordfjordeid trafikkstasjon.

Under halvparten godkjende

Kontrollane vart utført 18 og 19 april, og det var kun to russebilar som blei godkjende ved første kontrollen på Nordfjordeid trafikkstasjon, og som fikk oblat fra Statens vegvesen for godkjent russebil 2018. På køyretøya med feil og manglar var det i hovudsak bremsefeil, elektrisk anlegg, lause gjenstandar innvendig i køyretøyet og feilaktig seteinnfesting som gjekk igjen.

Tre andre russebilar har seinare blitt godkjent russebil, fått oblat og kom med i kåringa.

Etterkontroll på køyretøya vart utført onsdag 25 april.

Dei som ikkje fekk oblat ved første forsøk fekk då moglegheit å rette manglane/feila og få oblat for å vidare bli med i kåringa

Det var omlag 70 russ innom trafikkstasjonen desse dagane.

Mens bilane vart kontrollert i kontrollhallen ved Nordfjordeid trafikkstasjon fekk eigerane av russebilane delta i russequizen 2018.

Spørsmåla i quizen hadde fokus på trafikksikkerhet og bruk av køyretøy, som Statens vegvesen alltid har i fokus.

Vidare var det lett servering til russen med pølser/brød, vaflar og brus.

Premiane vert utdelt frå Sparebanken Sogn og Fjordane, v/ Ann-Serine Hagen og Helge Høvig, forutan premiekorga til russequizen som Statens vegvesen gjev.

I tillegg vart det utdelt ei premiekorg med ein del snacks til vinnarane av Russequizen som deltakarane svarde på mens køyretøya vart kontrollert.

Statens vegvesens bidrag til den årlege russeferinga 2018 etter eit ønske frå Vegdirektoratet, der ein blir bedt om å vidareføre det gode arbeidet som er utført dei tidlegare åra i samband med russefeiringa.

Arbeidet er retta mot russen for å forebygge ulykker under russeferinga.

Det er sentralt utarbeida ein russestrategi som byggjer på hovedmålet om at ingen skal bli skada i forbindelse med bruk av russekøyretøy.

Oblatordninga er ein dokumentasjon på at ein bil eller buss har den ønska tekniske tilstanden for bruk under russefeiringa.

Oblatet skal festast nedst på frontruta med teksten «godkjent russebil mai 2018».

Med oblat:

Bilar med oblat vil ikkje bli utsatt for teknisk kontroll i mai måned, men må likevel kontrollerast for bruk av bilbelte, gyldig førerkort osv.

Hvis bilen er bygd om etter godkjenninga, er vilkåra for oblat brotne og eigarane må rekne med grundig teknisk kontroll med reaksjonar på feil og manglar.

Uten oblat

Bilar utan oblat vil ikkje bli unntatt fra kontroll og må soleis rekne med å bli stoppa i forbindelse med ordinære utekontrollar.

Dersom forutsetningane for utsteding av oblat som nevnt fravikes, vil det kunne medføre at oblatmerket inndras og/-eller at køyretøyet nektast brukt (kjøreforbud).

Vilkåra for å få oblat er blant anna fyljande:

· Gyldig periodisk køyretøy kontroll (eu-kontroll)

· Eigar/eigarane har vore med på russeinformasjonen som har vore på skulane

· Køyretøyets tekniske stand skal vere utan feil/manglar (blant anna bremser, hjuloppheng, styring, seter/seteinnfesting, bilbelte/belteinnfesting, samt elektrisk anlegg og elektrisk stereo)

· Ulovleg lydsignal skal ikkje vere montert

· Brannfarlege materialer innvendig i køyretøyet.