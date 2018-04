Mange merka jordskjelv

Nyhende

Det var like etter klokka åtte torsdag kveld at det vart registrert eit jordskjelv med episenter på Mørekysten. Skjelvet hadde ein styrke på 4,0 og vart registrert fleire stader i Møre og Romsdal, i følgje NRK.no. Dette er svært kraftig ifølgje NORSAR som overvåkar jordskjelv.

Jordskjelvet har blitt merka både på Nordmøre, i Romsdal og på Sunnmøre. Også folk i Nordfjord opplevde det korte skjelvet.

– Det er berre 1 til 2 gonger så kraftige jordskjelv blir registrert i Norge per år. For å vere på det norske fastlandet var skjelvet svært kraftig, seier Dominik Lang, avdelingsleiar for jordskjelvrisiko ved NORSAR til NRK.no.