Komplett lineup er klar

Nyhende

Dei tre største namna er Satyricon, Lemaitre og Aurora. Også den rocka danske dametrioen Baby In Vain, punkrock-bandet Castro, Revolt og det lokale bandet Jackbow er klare for sommarens festival.

- Vi er superstolte av årets lineup som er det mest rocka, sexy, eksklusive og grensesprengande programmet i Malakoffhistoria, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal i ei pressemelding.

- Vi tilbyr eksepsjonelle liveartistar i mange musikksjangrar som vil gje musikalske minner for livet. Her er store og små artistar som folk kjenner til frå før, men samtidig så er det vår rolle å tilby artistar som folk ikkje viste at dei ville ha, seier Naustdal vidare.

Eksklusivt

Festivalen melder at ein er relativt kry av å kunne tilby artistar som Ghost og Wolfmother eksklusivt på Malakoff, i tillegg til mange andre artistar som berre spelar på Malakoff i vår vestlandsregion.

Festivalen opplyser at ein opplever rekord på førehandsal av billettar til sommarens festival.

I 2017 var det utseld med 30.000 besøkande fordelt på tre dagar med festival.

Lineup Malakoff18

GHOST, WOLFMOTHER, GLUECIFER, THÅSTRÖM, GABRIELLE, SATYRICON, AURORA, GÅTE, KJARTAN LAURITZEN, UNGE FERRARI , HONNINGBARNA, LEMAITRE, ONDT BLOD, EVA WEEL SKRAM, KRISTIAN KRISTENSEN, BABY IN VAIN, VAZELINA BILOPPHØGGERS, SIDE BROK & SIRKEL SAG, THULSA DOOM, SLØTFACE, HALIE, BOKASSA, SJUR, HEAVE BLOOD & DIE, I AM K , CASTRO, JACKBOW, REVOLT, OSELIE, SOFIA