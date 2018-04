Nyhende

Tre gebyr

Under ein kontroll Statens vegvesen hadde på Nordfjordeid fredag vart det skrive ut tre gebyr for manglande bruk av sikkerheitsbelte og eitt gebyr for ikkje å ha med førarkort. Totalt vart det 630 køyretøy kontrollerte i kontrollen som hadde fokus på bruk av sikkerheitsbelte.