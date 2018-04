Nyhende

Det er eit formidabelt arbeid å rydde det store området etter vinteren. Plassens venner inviterte til felles dugnad, og 40 russ var på plass for å bidra.

– Søndag har vi russedåp, og då er vi i gang med russefeiringa. Vi er heldige, og kjem til å bruke området her på Malakoff i russetida, og då er det naturleg at vi er med å rydde, seier russepresident Ingar Hjelle ved Eid vidaregåande skule.

Viktig

– Det er viktig og riktig å vere med på dugnad her. Vi i Rotary har vel deltatt på dugnad her i over 30 år, seier Rune Heggen.

– Vi stiller kvart år, og ryddar vårt område utanfor brakka vår, seier Hanne Heggen i Eid MC-klubb, som hadde med seg 15 mc-folk på rydding.