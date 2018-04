Lada opp på heimebane

Nyhende

Denne helga skal begge nemleg delta i finalen i Norgescupen for juniorar på Lillehammer. Dei to Stårheim-løparane ligg begge an til å plassere seg heilt i toppen i samandraget.

Johan-Olav Smørdal Botn konkurrerer i klasse M 19. Før finalen på Lillehammer i helga ligg han på ein tredjeplass i Norgescupen samanlagt. Han står med 196 poeng, to poeng føre Eirik Kjøl Tornes, Molde og Omegn IF.

Både Smørdal Botn og Kjøl Tornes går på toppidrettsgymnaset på Lillehammer. Det same gjer leiaren i Norgescupen, Simen Hårstad, Rennebu IL, som står med 232 poeng føre finalen. På andreplass ligg Fredrik Arne Grusd, Fossum IF, eitt poeng føre Johan-Olav Smørdal Botn.

I toppstriden

Sigrid Flo Bødal konkurrerer i klasse K 18-19. Ho ligg på tredjeplass i samandraget i Norgescupen, før finalen på Lillehammer i helga. Flo Bødal står med 207 poeng, fem poeng føre Marthe Kråkstad Johansen, Bossmo & Ytteren IL. På andreplass ligg Anne Bunemann De Besche, Try IL med 216 poeng. På førsteplass ligg Juni Arnekleiv, Dombås IL, med 246 poeng.

Godt oppmøte

Lagsmeisterskapen i skiskyting til Stårheim IL vart gjennomført i strålande sol 27. mars. Her var både dei som deltok for første gong, nokre som gjorde «comeback» og eit par Oslo-busette deltakarar med røter i Eid som har hytte på Harpefossen.

I perfekte forhold var det godt oppmøte til lagsmeisterskapen på Harpefossen. Med rundt 30 deltakande skiskyttarar frå store til små, var det omtrent maksimalt av kva Stårheim IL har å by på per i dag. Dette er skiskyttarane som deltok under lagsmeisterskapen: Era Prøven Borgund, Hans Erik Haugland, Syver Melheim Espe, Frida Mundal, Mia Melheim Espe, Kristina H. Hildenes, Thea Elise Botn, Magnus Ytrehauge Ivesdal, Ronja Haughovd, Elias Hellesø, Sofia Bjønnes, Kaia Bjønnes, Frøya Haughovd, Ada Prøven Borgund, Peder Hildenes, Lisa Bjønnes, Ask Haughovd, Patrik Isene, Sigrid Flo Bødal, Ingrid Heggen, Trygve Myrold, Bendik Vereide, Kasper Mundal, Johan-Olav Smørdal Botn, Runar Naustdal, Jørn Smørdal Botn, Sondre Bamberg, Ivar Myrold, Svein Ove Espe, Arnstein Ivesdal og Odd Harald Heggen.