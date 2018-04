Eid på topp 20

Nyhende

Eid har framgang på ni av dei tolv områda som blir målt i Kommunebarometeret. Særleg sterk er framgangen i Eid innanfor barnehage, barnevern, grunnskule, pleie og omsorg og sakshandsaming.

– Dette er eit resultat alle tilsette i Eid kommune kan vere stolte av - honnøren skal gå til dei. Det syner også at systematisk arbeid med kvalitetsutvikling av tenestene gir effekt, seier rådmann Åslaug Krogsæter og ordførar Alfred Bjørlo (V).

Fire blant topp 30

Seks kommunar i Sogn og Fjordane er mellom dei 30 beste kommunane i Norge. Fire av desse er i Nordfjord - Gloppen, Eid, Stryn og Hornindal. Vågsøy er òg inne blant dei beste 20% av kommunane i Norge. Gloppen kjem aller best ut i Nordfjord.

– Det er verdt å merke seg at Nordfjord som region peikar seg særskilt ut i Kommunebarometeret, med fire kommunar blant dei 30 beste i Norge. Vi har eit tett samarbeid i Nordfjord om tenesteutvikling på mange område, og god kultur i Nordfjord-kommunane for å "løfte i flokk" i kommunale tenester. Det syner att i denne kartlegginga, seier Krogsæter og Bjørlo.

– Sjølv om resultata jamt over er gode, er det enno mykje vi kan bli betre på - samtidig som vi heile tida må fornye og utvikle tenestene våre, seier dei.

Samarbeid i Nordfjord

– Vi kjem til å bruke resultata vi no har fått målretta i arbeidet med nye Stad kommune, med mål om at den nye kommunen skal bli blant dei aller beste i landet å bu og drive næring i. Vi må også vidareutvikle samarbeidet i Nordfjord, når vi ser kor gode resultat det gir for kommunane i regionen som heilskap, seier dei.

Kommunebarometeret er den mest omfattande og vert sett på som det mest pålitelege samanlikninga som finst av norske kommunar, bygd på 152 nøkkeltal på 12 ulike område. Barometeret er utarbeidd av Kommunal Rapport, og måler både kvaliteten på kommunale tenester og økonomi/effektivitet.

Totalplassering for Eid i Kommunebarometeret 2018: 17 (opp frå 47 i 2017)

Plassering på kvart av dei 12 delområda som utgjer Kommunebarometeret:

Grunnskole (vekta 20%): 13 (opp frå 47)

Pleie og omsorg (vekta 20%): 185 (opp frå 239)

Barnehage (vekta 10%): 164 (opp frå 248 i 2017)

Barnevern (vekta 10%): 15 (opp frå 42)

Økonomi (vekta 10%): 390 (opp frå 415)

Helse (vekta 7,5%): 60 (opp frå 80)

Sosialteneste (vekta 7,5%): 174 (opp frå 252)

Enhetskostnader (vekta 5%): 190 (ned frå 69)

Kultur (vekta 2,5%): 296 (opp frå 315)

Saksbehandling (vekta 2,5%): 86 (opp frå 189)

Miljø og ressursar (vekta 2,5%): 57 (ned frå 53)

Vatn,avløp&renovasjon (2,5%): 133 (ned frå 130)