Postomdeling annankvar dag frå 2020

Nyhende

I sitt høringssvar til Samferdselsdepartementet om endringar i postlova, påpeiker Posten at 95 prosent av det som i dag blir lagt i postkassen kan digitaliserast. Det påverkar framtidas postomdeling, og kan påføre samfunnet store utgifter om ikkje Posten får endre seg i tide.

–Sjølv med færre omdelingsdagar vil Posten vere til stade i heile landet med regelmessig postomdeling til alle husstandar og bedrifter. I tillegg vil det fortsatt vere god tilgjengelegheit til inn- og utleveringspunkt, Post i Butikk, postkontor og postboksar som vil ta imot postsendingar fem dagar i veka, som i dag, skriv konsernsjefen i Posten Tone Wille i høyringssvaret.

Posten skal gå med post

Allereie neste år venter Posten at norske husstandar berre får tre adresserte postsendingar per veke. Frå 2022 reknar ein med at det vil vere berre to postsendingar per husstand per veke. Det økonomiske grunnlaget for dagleg postomdeling i Norge er dermed borte. Dersom staten vil oppretthalde postomdeling fem dagar i veka, vil utgiftene vekse for kvart år. I 2025 vil staten måtte betale éin milliard kroner for ulønsame, men leveringspliktige posttenester.

–For Postens økonomiske bæreevne er utviklinga dramatisk. Mange trekk fram at «Posten skal gå med post, ikkje med overskot». Det blir for enkelt. Posten skal levere dei tenestene du og eg faktisk treng, utan å belaste fellesskapet. Det betyr postomdeling annankvar dag og etter kvart éin dag i veka, seier konsernsjefen.

Omfattande personalendringar

Innføring av postomdeling annankvar dag i heile landet vil vere den største personalmessige omlegginga i Posten si historie og føre til bemanningsreduksjonar på om lag 1500 årsverk. I tillegg vil cirka 2600 medarbeidarar ved postterminalane og sjåførar få endra arbeidsoppgåver.

–Vi er opptatt av å gjennomføre personalendringar på ein ryddig og god måte. Då er det viktig at det vert avsett tilstrekkeleg tid. For å sette i verk omlegging til postomdeling annankvar dag i 2020, må alle politiske og regulatoriske forhold avklarast i 2018, understreker konsernsjefen.

Løysbare utfordringar

Overgang til postomdeling annankvar dag vil krevje tilpassingar for enkelte kundegrupper, blant anna for papiraviser i områder utan eige avisnett. Posten distribuerer om lag 15 prosent av avisene - hovudsakeleg i grisgrendte område. Desse vil få papiravisa vekselsvis to og tre dagar i veka. Ved å leige postboks vil det likevel vere muleg å få dagsferske aviser fem dagar i veka.

–Vi meiner det må finnast betre løysingar for å dekke spesifikke kundebehov enn å oppretthalde dagleg postomdeling med dei høge, faste strukturkostnadane det inneber, seier Wille.

Framtidas posttilbod

Ny teknologi skaper nye kundebehov og gir også moglegheiter for Posten til å utvikle eksisterande og nye lønsame tenester som møter etterspurnaden og gir menneske, familiar og bedrifter større valfridom i kvadagen. Netthandel er eit viktig vekstområde for Posten.

- Ei marknadsmessig og lønsam utvikling av Postens tenester, vil vere fornuftig i eit samfunnsmessig perspektiv, seier Wille.

Meir fleksibel lov

Posten meiner ny postlov bør ta høgde for framtidige behov for endringar i omdelingsfrekvens ved at tal omdelingsdagar ikkje vert talfesta i lova direkte. Postlova kan stille krav om regelmessig innsamling og utlevering, medan den politiske styringa av tal dagar kan skje gjennom forskrift eller enkeltvedtak. På den måten kan krava tilpassast raske endringar i teknologi, marknad og kundebehov utan ny lovendring.

FAKTA

• Digitaliseringa har ført til fall i dei fysiske brevvoluma

• Sidan tusenårskiftet har det adresserte brevvolumet falle med om lag 60 prosent

• Posten venter ei ytterlegare halvering fram mot 2025.

• I 2019 vil det vere 3 adresserte brevsendingar per husstand per veke, og i 2022 vil det vere 2 i veka.