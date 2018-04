Hyllar Vinje på 200-årsdagen

Nyhende

Journalisten, redaktøren og diktaren frå Vinje i Telemark gjekk føre og viste at landsmålet kunne brukast til alt, også i avisa, og Noregs Mållag nyttar høvet til å slå eit slag for den nynorske journalistikken.

– Den beste måten å heidre Vinje på, er å gi journalistikk på nynorsk gode vilkår, seier leiaren i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn.

Aasbrenn peikar på at Åmås-utvalet i NOU-utgreiinga "Det norske mediemangfaldet. En styrket mediepolitikk for borgerne", som kom i fjor, gløymde det språklege mangfaldet i Noreg. Han håper at kulturminister Trine Skei Grande (V) ikkje gjer same feilen.

Grande kan bli ein språkminister Aasmund Olavsson Vinje ville ha vore stolt av, trur Aasbrenn.

– Om Trine Skei Grande bruker jubileet til å gi nynorskjournalistikken eit løft, er det eit ferdaminne som står seg, seier Mållags-leiaren med ein allusjon til Vinjes kjente reiseskildring "Ferdaminni frå sumaren 1860".

Asbrenn meiner det var klokt at Grande denne veka signaliserte at ho ønskjer eit breitt forlik om støtteordningane i mediebransjen. Han håper at kulturministeren no sørgjer for ordningar som løftar lokalavisene og dei meiningsberande avisene, og at det ikkje blir opna for nye støtteordningar utan utbytteavgrensing.

– Slike ordningar ville gått til å sponse storavisene med nynorskforbod. Det er ikkje staten si oppgåve å støtte opp om språksensur, seier Magne Aasbrenn.