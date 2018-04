Nyhende

Det var rundt klokka 10.30 torsdag føremiddag at politiet meldte om ei trafikkulykke på Rv. 15 på Naustdal i Eid kommune. Det var berre éin bil involvert i ulykka. Bilen hadde køyrt i fjellveggen. Naudetatane kom raskt til staden. Føraren hadde sjølv kome seg ut av bilen, og vart køyrt til legevakt for sjekk. Vegen er open for trafikk.