Restskatt eller tilbakebetaling

Nyhende

Over 160 000 vestlendingar får i dag beskjed om at dei kan ha betalt for lite skatt i 2017. Før eventuelle endringar og frådrag er lagt inn, ligg dei i gjennomsnitt an til å måtte betale 23 500 kroner i restskatt kvar. Rundt 580 000 vestlendingar ligg an til å få att i gjennomsnitt 12 000 kroner kvar. I Sogn og Fjordane har 60.999 skatteytarar 678 millionar kroner til gode i skatt, eitt snitt på 11.112 kroner. 15.172 skattytarar må samla betale 298 millionar kroner i restskatt, eit snitt på 19.647 kroner.

− Du er sjølv ansvarleg for at skattemeldinga di er rett. Difor er det er svært viktig at du sjekkar at opplysningane stemmer, at alt er med og at du får frådraga du har rett på. Hugs at skattemeldinga er førehandsutfylt, ikkje ferdigutfylt, seier Trude Husevåg, avdelingsdirektør i Skatteetaten, i ei pressemelding.

Vi hjelper deg

I pressemeldinga vert det vist til at du på skatteetaten.no finn informasjon om skattemeldinga, ulike vegvisarar og digitale kalkulatorar som hjelper deg med å finne ut kva frådrag du kan ha rett på. Treng du likevel meir informasjon eller hjelp til skattemeldinga, kan du kontakte skatteetaten på Facebook eller på telefon 800 80 000.

− Ikkje betal for mykje skatt. Det kan vere at du oppdagar frådrag som manglar. Legg dei inn, så kan det redusere restskatten din eller gje deg meir til gode på skatten, seier Husevåg.

Hugs leveringsfristane

Frist for levering av skattemeldinga er 30. april for lønnstakarar og pensjonistar.

− Er du lønnstakar eller pensjonist, treng du ikkje levere skattemeldinga dersom du ikkje har endringar, seier Husevåg.

For næringsdrivande er fristen 31. mai. Næringsdrivande har ikkje leveringsfritak og må levere skattemeldinga elektronisk.

Første skatteoppgjer kjem i juni Når skatteoppgjeret ditt er klart, varslar vi deg på e-post/sms. Dei fleste får skatteoppgjeret 27. juni. Neste moglegheit er 2. august. Deretter blir det løpande oppgjer fram til 25. oktober. Dei som leverer skattemeldinga på papir, samt næringsdrivande og deira ektefeller, får skatteoppgjeret sitt tidlegast i august. Har du pengar til gode, blir desse utbetalt innan tre veker etter at skatteoppgjeret ditt er klart.