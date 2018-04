May Liza tok torsk på 30 kilo

Nyhende

– Det er ekstremt sjeldan å få så stor torsk her på desse kantar av landet. Folk betalar dyre pengar for å reise til Nord-Norge for å fiske stortorsken, og så fekk eg oppleve det rett utanfor Ålesund. Det var ubeskriveleg, smiler den ivrige sportsfiskaren på telefon – som er ute på ein ny fisketur.

Eidar i hjartet

May Liza er medeigar i dyrebutikken Pets Nordfjord på Nordfjordeid.

– Men eg driv ikkje og fiskar etter dei små fiskane vi har i akvaria på jobb, lovar ho. May Liza flytte til Nordfjordeid for 13 år sidan. Siste fem åra har ho budd i Stryn.

– Men eg føler meg meir som ein eidar, bedyrar ho.

Saman med sambuaren Kato André Bøe er ho stadig på havfiske. Skjærtorsdag vart det storfangst.

– Det er alltid vi to som drar på fisking saman. Av og til har vi med nokre andre. Eg kan ikkje stå på ski, og vi brukar påska til å fiske. Denne gong fiska vi i åtte dagar – to økter kvar dag med morgonfiske og kveldsfiske. Det er tungt og ganske hektisk, fortel ho.

Spesielt

Hennar tidlegare torskerekord var på 24,5 kilo – også den tatt utanfor Ålesund. Men ein skikkeleg rugg på 30,5 kilo, som ho no fekk i påska, er spesielt for den erfarne havfiskaren. Det vart også ellevill jubel både i båten deira og frå fiskarane i båtane rundt dei.

Då hadde dei allereie drege opp 300 kilo fisk. Men plutseleg var det noko ekstra stort på snøret. Ho brukte ti-femten minutt på å få fisken opp frå 70 meter djup.

– Eg fiskar helst kvar veke. Når det går mot vår er det fort ut for å fiske, fortel ho.

Napp

May Liza kjem frå Tromsø og er oppvaksen med fisking.

– Eg kunne sløye fisk før er kunne sykle. Det var berre naturleg, fortel ho. I dag er ho også styremedlem i Nordfjord havfiskeklubb, og då vi snakka med henne på telefon var ho på kveitefiske i Nordfjorden.

– Oj, no har eg napp, roper ho, og må legge på.