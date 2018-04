Endeleg opplæringstilbod vedteke

Nyhende

Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2018–19 stod på agendaen då hovudutvalet møttest på Fylkeshuset i Leikanger 3. april.

–For Eid vgs sin del var søkinga god nok til at alle utlyste tilbod blir starta opp. Særleg viktig er det å merke seg at det betyr at det neste skuleår på nytt blir to klasser studiespesialisering på VG1, sidan søkinga her har tatt seg betydeleg opp frå i fjor, seier Alfred Bjørlo (V), nestleiar i Hovudutvalet for opplæring.

Utvalet justerte tilbodet som vart lyst ut i fjor haust, etter at søkartala no er klare og ein ser kvar elevane i Sogn og Fjordane ønskjer skuleplass. For skulane i Nordfjord vart det gjort endringar ved to av skulane.

Måløy vidaregåande skule

Det utlyste tilbodet ved vert endra slik:

• Vidaregåande trinn 1 naturbruk vert auka frå 1 til 1,5 grupper.

• Vidaregåande trinn 2 plast og kompositt vert ikkje sett i gang.

Stryn vidaregåande skule

Det utlyste tilbodet ved vert endra slik:

• Vidaregåande trinn 1 helse og oppvekst vert auka frå 1 til 2 grupper.

• Vidaregåande trinn 2 helsearbeida r vert redusert frå 2 til 1 gruppe.

• Vidaregåande trinn 2 byggteknikk vert redusert frå 2 til 1 gruppe.

Ny vurdering neste år

Det at eit tilbod ikkje kjem i gang komande skuleår, tyder ikkje at det vert lagt ned. Hovudutvalet skal vurdere tilbodet på nytt når dei skal vedta opplæringstilbodet for skuleåret 2019–2020 i november. Dette er under føresetnad av at fellesnemnda for samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane gjer vedtak om separate budsjett og opplæringstilbod i dei to fylkeskommunane.

Det vert også sett av ressursar til at fylkesdirektøren for opplæring kan vedta å opprette ei ekstra gruppe etter første inntak, eller finne løysingar for auka plasstal i samband med inntaket.

Vedtaket i hovudutvalet var samrøystes.