Ingen dødsulykker i trafikken

Dette melder Statens vegvesen i ei pressemelding. Sogn og Fjordane er eitt av seks fylke der ingen har omkome i trafikken i løpet av årets første tre månader.

I mars månad omkom to personar på norske vegar. 16 har mista livet i årets tre første månader. Begge er rekordlåge tal.

– Dette er dei lågaste tala vi har hatt etter eit første kvartal sidan vi starta å lage skikkelig statistikk. Eg trur derfor vi må minst 70-80 år tilbake i tid for å finne så få trafikkdrepte. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggare på norske vegar, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flest møteulykker

I mars omkom to i trafikken, noko som er fire færre enn same månad i fjor.

Statens vegvesens førebelse tal viser at 16 personar vart drept i årets første kvartal. Tilsvarande tal for dei fem føregåande åra har variert mellom 17 til 36.

Møteulykker dominerer årets dødsulykker, men også utforkøyringsulykker og fotgjengarulykker går igjen. Tre av fire som mistar livet i trafikken var i en personbil.

I 2017 omkom 107 i trafikken, som er det lågaste talet på over 70 år.

I 2015, 2016 og 2017 har Norge hatt dei lågaste dødstala i Europa målt både i forhold til tal innbyggarar og tal køyrte kilometer.

Seks fylke utan dødsulykker

Flest dødsulykker så langt i 2018 har det vore i Møre og Romsdal, Troms, Akershus og Aust-Agder, som alle har hatt to dødsulykker.

Så langt i år har ingen mista livet på vegane i Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark.

Av dei 16 trafikkdrepte i årets tre første månader var heile 12 menn.

Felles ansvar

– Vi er sjølvsagt glade for nedgangen. Men samtidig er 16 drepte i trafikken, 16 for mange. Dette handlar om langt meir enn tal og statistikk. Lykkast vi med å få stadig fleire til å køyre etter forholda og overhalde fartsgrensene, køyre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikktryggleiken stor. Vi har alle eit felles ansvar for å ferdast trygt i trafikken, seier vegdirektøren.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligg som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørar sitt arbeid med trafikktryggleik i Norge.

– Tiltak som målretta kampanjar, kontrollar, betre trafikantopplæring, tiltak i verksemder avhengig av transport, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre blir drept og hardt skadde i trafikken. Ved å alltid køyre etter forholda og aldri over fartsgrensa kan kvar og ein bidra til at døds- og skadetala held fram å synke, er oppfordringa fra Terje Moe Gustavsen.