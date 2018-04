Nyhende

I dag har fleire fylke eigne mobbeombod. Frå hausten etablerast ei nasjonal ordning med mobbeombod for alle barn og elevar i barnehage og grunnskule i alle fylke. Omboda skal også bidra til eit godt samarbeid med eksisterande elev- og lærlingeombod om skulemiljø i vidaregåande opplæring. Den nye ordninga skal sikre at mobbeomboda får jobbe uavhengig av skuleeigar.

Ordninga er frivillig for fylkeskommunane, men alle ønskjer å delta. Den vil bli finansiert som eit spleiselag mellom staten og fylkeskommunane, der staten bidrar med 250.000 kroner frå hausten og 500.000 kroner neste år per fylke. Ordninga kom på plass i eit samarbeid med KrF om budsjettet for 2018.

– Omboda vil styrke det lokale arbeidet mot mobbing i barnehagar og skular. Saman med regjeringas andre tiltak mot mobbing skal dette bidra til at færre barn og elevar blir mobba, og at dei som blir utsett for mobbing får raskare hjelp, seier Sanner.

Samtidig med innføring av mobbeombod i alle fylke, set regjeringa i gang ei følgeevaluering. Evalueringa skal brukast til å gje innspel til korleis ombodsordninga bør vere i dei nye regionane frå 2020. Målet for regjeringa er å få på plass eit varig, oversiktleg og tilgjengeleg ombodssystem for barnehagebarn, elevar og foreldre.

– Arbeid mot mobbing krev langsiktig og målretta innsats. Mange barnehagar og skular arbeider godt for å utvikle eigen kompetanse i arbeidet mot mobbing. Med mobbeombod i alle fylke får dei no ein viktig samarbeidspartnar som også er tett på barn og unge, seier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.