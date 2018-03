Nyhende

Det var måndag at vegvesenet heldt kontroll på Nordfjordeid. Lastebileigaren fekk 8.300 kroner i gebyr for å ha køyrd med for tungt lasta køyretøy.

I den same kontrollen måtte to sjåførar sikre lasta si betre før dei fekk køyre vidare.

I tillegg måtte ein sjåfør fjerne gjenstandar i frontruta, og ein annan sjåfør måtte montere kjennemerket på bilen slik at dette var synleg.