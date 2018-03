Truleg opning klokka 17.00

Nyhende

Dette melder Statens vegvesen som no vil starte arbeidet med å få rydda vekk raset. Dei har nyleg vore på staden saman med geolog, og det blir vurdert som sikkert å starte med opprydding.

Meir stabilt vêr og kaldare om natta er ei årsak til at snømassene vil vere meir stabile, og det er mindre fare for nye ras.

Det blir starta opp med to gravemaskiner, ei frå kvar side av raset, for å få vekk snøen som ligg over vegen.

Frå Statens vegvesen blir det teke atterhald dersom det blir meir arbeid enn rekna med, kan opningstida bli seinare.

Klokka 15.00 vil dei ta ei ny vurdering i høve til opningstida.