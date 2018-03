Hyttefolket slurvar med sjekk av røykvarslar

Nyhende

I ei ny undersøking blant hyttefolk seier heile 36 prosent at dei ikkje sjekkar røykvarslaren på hytta så ofte som ein bør.

– Det er skremmande å tenkje på at meir enn ein tredel av alle hytter i landet ikkje har røykvarslarar som er testa på ein forsvarleg måte, seier Rune haugland, leiar førebyggande avdeling i Eid brannvesen.

– Røykvarslaren er truleg den viktigaste brannførebyggjande innretninga ein har i ei hytte. For å vere trygg på at varslaren fungerer til einkvar tid, må ein teste den ofte. Aller helst kvar gong hytta vert tatt i bruk, seier Haugland.

Test røykvarslaren

No i påska skal Eid brannvesen saman med i underkant av 60 andre brannvesen i heile landet ut og møte hyttefolk for ein hyggeleg prat om brannsikkerheit. Då vil dei også dele ut ei «minihytte». Denne skal hengast opp ein stad i hytta, og gir ei god oversikt over kva ein må passe på for å unngå brann. Den har også eit magasin for ekstra røykvarslarbatteri som alltid er lurt å ha lett tilgjengeleg.

Kampanjen vert utført av brannvesenet i samarbeid med Norsk brannvernsforeining og Tryg Forsikring.

Feil montering, mangelfullt vedlikehald eller feil bruk av pipe og eldstad er dei vanlegaste årsakene til hyttebrannar.

Handverksmessig eigeninnsats er meir utbreidd på hytter enn i ordinære bustadar. Dette kan auke faren for brann.

Mange hytter ligg utanfor allfarveg, noko som gir lang utrykkingstid for brannvesenet.

Brannvesenet minner om at alle hytter skal ha minst éin fungerande røykvarslar i kvar etasje. I tillegg krevjast eit godkjent brannsløkkingsapparat eller ein husbrannslange. På hytta må ein sjølve vere førebudd på å sløkke ein eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerheit

- Sjekk røykvarslarane kvar gang hytta takast i bruk.

- Ha alltid ekstra batteri i reserve.

- Gå aldri frå levande lys.

- Ikkje bruk peis/omn som tørkestativ.

- Deponer og kast oskeavfall på ein forsvarleg måte.

- Ikkje gå frå hytta med elektriske apparat i bruk.

- Vær ekstra varsam ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slangar jamleg.

- Sørg for å ha rikeleg med sløkkeutstyr.

- Bruk godkjente fagfolk til utbetringar som krev dette.