– Ein nydeleg tur

Nyhende

Veirmeldingane, som lenge var svært lovande, snudde i siste liten, og grunna vind i høgfjellet vart det reserveløype for Holmøyskarrennet. Likevel fullførte totalt 322 deltakarar den 18 km lange løypa, av desse 48 i konkurranseklassen.

– Det er ein heilt nydeleg tur, sjølv i reserveløype, meinte Anne-Marie Svarstad og dottera Oline Svarstad Heggen. Dei føya seg med det inn i rekka av svært nøgde turdeltakarar, heiter det i ei pressemelding frå arrangørane av Holmøyskarrennet.

Desse var raskast

Emilie Flo Stavik frå Markane IL var suverent best av damene i det 51. Holmøyskarrennet. Femtenåringen vann både spurtpris og klatrepris og var første kvinne i mål, trass sin unge alder. Ho fekk dermed sitt første napp i vandrepokalen for kvinner. Andre Haugsbø frå Gaular IL var raskaste herreløper for tredje gong, og fekk dermed med seg vandrepokalen heim til odel og eige.

Gode tilbakemeldingar

Rennleiar Bodil Rand takka dei mange funksjonærane som var i sving under løpet og understreka at det var veldig kjekt med gode tilbakemeldingar.

– Det viktigaste er at Holmøyskarrennet skal vere eit kjekt renn å vere med på, både for konkurranseløparar og turgåarar, sa ho.

Det er framleis tre personar som har gått alle 51 gongane rennet har vore arrangert. Det er Per Knut Aaland, Aslaug Aaland og Lars Bergset.