Filmkveld frå 60-talet på Bankkjellaren

Nyhende

Reidun Sunde og Margrete Sunde står bak arrangementet. Dei fekk desse filmane til faren digitalisert for nokre år sidan. Mange har ytra ønskje om å få sjå desse filmane, og dei har no klart eit utval som kan ha interesse for fleire.

Her kan ein sjå dugnad i småbåthamna, dugnad ved bygging av tribuner og kiosk på Eid stadion, trim i det som no er Maurstadparken, turnstemne, tog frå 17.mai og russetog, felling av almane på på Sundehjørnet og 100-årsjubiléet til Eid IL. Det blir film i nær ein time, så her blir det rikeleg høve til å leite fram nostalgien. Det blir også satsa på at mange gode minner vil dukke opp undervegs.