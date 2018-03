Ønskjer ope informasjonsmøte

Nyhende

I samband med at Norgeshus AS har varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan av Teletunet der formålet med planarbeidet er å legge til rette for ein kombinasjon av bustad og næring har Plassens Venner v/Thorleif Jacobsen kome med innspel om at Norgeshus bør arrangere eit ope informasjons – / innspelsmøte snarast og før første utkast til reguleringsplan vert laga til. Det vert vist til at området i sør ligg tett opptil friområde og gir grunn til bekymring. Plassens Venner hadde aller mest ønskt at området vart ført tilbake til friområde. Dei peikar på at det er mange brukarar av nærområdet rundt det som no skal regulerast. Dette er brukarar som ikkje er grunneigarar, men som absolutt bør få informasjon og høve til å kome med innspel.