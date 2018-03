Nyhende

Tidleg tysdag vart det klart at Sylvi Listhaug gjekk av som justisminister. Det er også klart at Fiskeriminister Per Sandberg skal tre inn i Listhaug si rolle fram til ny justisminister er utnemnd.

– Det er klart at eg skal halde fram i den same rolla som før. Kva som skjer seinare får tida vise, seier Rotevatn til Fjordabladet.