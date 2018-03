Nyhende

Statens vegvesen gjennomførte i dag tungtransportkontroll og køyre-/kviletidskontroll på Kjøs.

Det vart skrive ut to gebyr, eitt for manglande dokument og eitt for manglande kjetting.

Det vart og gjeve to mangellappar, for skade på underkøyringshinder og feil ved skrivar.

Ein førar måtte rydde i frontruta før vidare køyring.

44 køyretøy var inne på kontrollplassen, og av dei vart 19 køyretøy vart kontrollerte.