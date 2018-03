Her er avdelingsdirektørane

Nyhende

Ti avdelingsleiarar i dei to organisasjonane melde si interesse for stillingane som avdelingsdirektørar i det nye embetet. Etter intervjurundar og innspel frå tillitsvalde, har fylkesmennene Lars Sponheim og Anne Karin Hamre no avgjort kven som skal leie avdelingane.

Hamre og Sponheim seier dei er i rute til samanslåinga, og at det har vore viktig å finne ein god balanse i leiargruppa.

− Vi held tidsplanen godt, og sjølv om det er vanskeleg å måtte velje mellom gode leiarar er vi sikre på at dei som ikkje vart avdelingsdirektørar vil vere viktige ressursar for det nye embetet framover.

Dei nye avdelingsdirektørane er:

• Helse-, sosial og barnevern: Helga Arianson

• Utdanning og verjemål: Anne Hjermann

• Kommunal: Nils Erling Yndesdal

• Landbruk: Christian Rekkedal

• Miljø: Kjell Kvingedal

• Organisasjon og strategi: Jorunn Felde

I tillegg til ansvaret for å etablere, utvikle og leie dei nye fagavdelingane, vil avdelingsdirektørane også ha viktige roller med tanke på å sikre den faglege kvaliteten på sine fagområde, og såleis også eit velfungerande embete på tvers av kontorstadane. Det vert tre kontorstadar i det nye embetet: Bergen, Leikanger og Førde. Frå før er det avklara at Lars Sponheim vert fylkesmann og Gunnar O. Hæreid assisterande fylkesmann i det nye embetet.

Kort om dei nye avdelingsdirektørane:

Helga Arianson har vore fylkeslege hjå Fylkesmannen i Hordaland sidan 1998, og tidlegare også assisterande fylkeslege. Arianson fekk også avdelingsleiaransvaret for sosial og barnevern frå 2011.

Anne Hjermann har vore utdanningsdirektør hjå Fylkesmannen i Hordaland sidan 2013, og er tidlegare assisterande utdanningsdirektør i same embete. Ho har og jobba seks år med opplæring i Hordaland fylkeskommune.

Nils Erling Yndesdal har vore fylkesmiljøvernsjef hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sidan 1999, og har vore i embetet sidan 1985. I perioden 1995 – 1999 var han ordførar i Leikanger.

Christian Rekkedal har arbeidd hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane/Fylkeslandbrukskontoret i Sogn og Fjordane sidan 1989. Han har vore landbruksdirektør sidan 2006, og før det assisterande landbruksdirektør og fylkesjordsjef. Han har også arbeidd tre år ved Fylkeslandbrukskontoret i Hordaland.

Kjell Kvingedal har vore miljøvernsjef hjå Fylkesmannen i Hordaland sidan 2013, i tillegg til tidlegare roller som seksjonssjef, overingeniør og avdelingsdirektør. Han har arbeidd i embetet sidan 1982.

Jorunn Felde har vore administrasjonssjef hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sidan 2008. Frå før har ho m.a. elleve år som seksjonssjef, personalleiar og opplæringskonsulent i Statens vegvesen.