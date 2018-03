Stort gap mellom Eid og Selje

Nyhende

Eid=Kardemomme by? Innbyggjarane er fornøgde og Eid-politikarane er ekstra høge på seg sjølve. Det er meir misnøye i Selje, men dei folkevalde er der meir i takt med oppfatninga blant innbyggjarane. Dette er hovudinntrykket i KS si demokratiundersøking i det som skal bli nye Stad kommune.

Resultata syner at innbyggjarane i Eid gir ei til dels langt meir positiv vurdering på alle spørsmåla enn landsgjennomsnittet, medan det i Selje er motsett. Her gir innbyggjarane, med eitt inntak, ei noko meir negativ vurdering enn landsgjennomsnittet.

– Gapet vert stort. Når ein skal byggje ein ny felles kommune gjev dette nokre betydelige utfordringar. Utgangspunktet er ulikt, kommenterte Victor Ebbesvik frå KS Vest då han i dag i felles kommunestyremøte presenterte resultata frå KS si demokratiundersøking.

Gjer for lite for sårbare

Folkevalde mest positive

Både folkevalde og innbyggjarar har svart på dei same 14 spørsmåla, og resultatet er i tråd med den generelle trenden i landet som er at dei folkevalde er meir positive enn innbyggjarane. Eid-politikarane er ekstra høge på seg sjølve, det vil seie at skilnaden mellom det dei folkevalde svarar og det innbyggjarane svarar, er relativt stor. Det er meir misnøye i Selje, men samstundes er det der eit større samsvar mellom svara frå dei folkevalde og innbyggjarane.

Vanleg å oppvurdere eigen innsats

Ryddig i Eid - misnøye i Selje

Vil ta tak i utfordringane

Åslaug Krogsæter meiner det er viktig å vite noko om korleis lokaldemokratiet blir oppfatta.

– Det er ikkje sikkert det er slik, men det er slik det opplevast av innbyggjarane. Ho poengterer at det ikkje er noko poeng at Eid er høg på seg sjølv og at Selje går ned i skyttargravene.

– Poenget er kva ein kan ta tak i.

Stein Robert Osdal forsikrar om at ein vil ta tak i dei utfordringane som kjem fram i undersøkinga. Han vil ta det med vidare til partssamansett utval, og sjå på kva ein i fellesskap kan gjere for å betre forholda.

Resultatet er som venta

Frå Selje vert det også peika på at kommunen har vore i ROBEK i årevis. Innbyggjarar og folkevalde har hatt større forventningar enn det kommunen har hatt mogelegheit for å tilfredstille, og at det er all grunn til å tru at det går oppover.

