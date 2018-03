Ein meld - fem fekk bøter

Nyhende

Ein lastebileigar fekk gebyr på 2.250 kroner for 3 dekk med mønster under lovleg minimum. To sjåfør fekk 500 kroner i gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring. Ein laste-bileigar fekk 8000 kroner i gebyr for ikkje å ha bombrikke i køyretøyet. To fekk pålegg om å fjerne gjenstandar frå frontruta før dei fekk køyre vidare. Ein sjåfør vart meld for brot på køyre- og kviletidsreglane. Tre sjåførar fekk åtvaring for mindre brot på køyre- og kviletida, og to bileigarar fekk skrifteleg mangel for knuste frontruter.