Signerte kontrakten

Nyhende

Statens vegvesen og Consolvo AS signerte torsdag kontrakt om rehabilitering av Måløybrua.

Brua skal blant anna rehabiliterast med katodisk vern, for å hindre nedbryting av betong og armering. Tiltaket vil gi brua opp til 30 års ekstra levetid.

– Vi er nøgde med tilboda som kom inn, frå dei største entreprenørane innan bru- og betongrenovering i Noreg. Consolvo hadde det beste tilbodet av dei fire som sende inn, med ein pris på 70,3 millionar kroner, seier byggjeleiar Trond Gjerland i Statens vegevesen i ei pressemelding.

Kontrakten vart signert på regionvegkontoret på Leikanger torsdag, og planen er at arbeidet på brua skal starte over påske. Statens vegvesen har i mai planlagt å arrangere informasjonsmøte i Måløy om prosjektet.

Den 1224 meter lange brua frå 1974 skal få «katodisk vern». Dette betyr at laus og dårleg betong skal fjernast, før ny betong blir sprøyta på saman med eit nett av metallet titan. Når brua har fått påført dette nye «topplaget», vert ein permanent, svak likestraum påført nettet. Nettet dannar då det som på kjemi-språket vert kalla ein anode, slik at rust-prosessen i armeringsstålet inni betongen stoppar opp.

Arbeidet vil gå føre seg ved at brua først vert behandla med vassmeisling, for å fjerne laus og delaminert betong. Etter fjerning av betong vert det påført reperasjonsmørtel og sprøytbetong, på den del av brua som skal ha katodisk vern. Apparatet for vassmeisling og betongsprøyting fungerer som ein svært kraftig trykkspylar, og gir ein del støy og betongslam. Vind og vêrforhold kan vere ei utfordring her, med tanke på tiltak som skjermar ytre miljø.

Arbeidet vil vare i fire år før brua er ferdig rehabilitert. Det kan bli stopp i arbeidet i periodar, då prosessane er følsame for vind og for låg temperatur til å drive betongstøyping.