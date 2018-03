Klart for kappestrid

Nyhende

Det er 70 startnummer i konkurransane. I desse er det heile 340 personar, men sidan ein del deltakarar er ivrige og stiller i fleire klassar, er det 204 einskilddeltakarar venta til Sogndal i helga.

Her er aldersspennet vidt, frå dei yngste i junior- og C-klassane som så vidt er runden 12 år, til dei garva kappleiksdeltakarane i D-klassane, som reknar seg som verkelege seniorar.

Mange unge

Leiar av kappleiksnemnda Oddbjørn Skjerdal er godt nøgd med påmeldinga.

– Over 200 deltakarar var det me håpa på, og me er særleg nøgde med at det er så god påmelding mellom dei yngste. Det er om lag 30 deltakarar i klassane for dei mellom 12 og 18 år. I tillegg er det mange gode A-klassingar, fortel Skjerdal.

A-klassane er for deltakarane som har vist god kvalitet gjennom fleire år, og vert rekna som dei beste spelmennene og dansarane i landet.

Frå heile fylket

Skjerdal fortel at han denne helga ser spesielt fram til smørbukkappleiken, der særleg utøvarar under 12 år viser fram det dei kan.

– Både til smørbukkappleiken, opningskonserten «Bruri frao Sogndal» fredag kveld, til konkurransane og dansefestane fredag og laurdag håpar me det kjem mange lokale publikummarar òg, i tillegg til dei tilreisande, seier Skjerdal.

Aurland spelemannslag og Sogn spel- og dansarlag er lokale arrangørar for årets fylkeskappleik. Det er eit arrangement som samlar folkemusikarar og – dansarar frå heile fylket. Arenaen for både konsert, konkurransar og festar er Quality Hotel Sogndal.

Lokale deltakarar

Elevar frå Kjølsdalen Montessoriskule deltek på Smørbukkappleiken.

Det er også fleire lokale deltakarar i lagdans bygdedans og lagdans gammaldans; Kjersti Rønningen, Kjartan Naustdal, Solveig Soldal Haugen, Arve Støyva, Hilde Henriksen, Jan Inge Bjørlo, Anne Lise Bakke, Magni Strømmen, Asbjørn Eikenes, Jan Torheim, Aud Sissel Orheim, Kjetil Gausvik og Bjørg Risøy.

I tillegg tevlar Kjersti Rønningen og Kjartan Naustdal i pardans bygdedans og pardans gammaldans. Alle desse representerer Nordbygda spel– og dansarlag.