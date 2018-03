18-åring målt til 150 km/t

Nyhende

18-åringen må rekne med å vere fotgjengar i lang tid framover, og må også ta høgde for at det kan bli fengselsstraff.

– Så høg fart tyder på dårlege trafikale haldningar, som vi ikkje vil ha noko av. Vi er veldig glad for at slikt blir avdekka, og håper andre ikkje gjer det same, seier lensmann Tormod Hvattum.

Det var mellom Nordfjordeid og Stårheim 18-åringen vart stogga seint torsdag kveld, der politi frå Nordfjord kom køyrande rett bak. Gjennomsnittsmålinga viste 150 km/t i ei 80-sone på riksveg 15. 18-åringen vart stogga, og førarkort vart beslaglagt på staden.