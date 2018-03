Nyhende

– Vi i Selje har levd i ein kultur veldig knytt til fiskeri og hav. Innfjordingane er meir knytt opp mot handel og landbruk. Det er ein kulturforskjell, og vi må riste oss saman.

Det seier leiaren i Fellesnemnda for Eid og Selje, Selje-ordførar Stein Robert Osdal.

Som ein del av arbeidet med Stad2020 er fellesnemnda og partssamansett utval no i Ålesund på kombinert møte og studietur, og ein av stadane dei vitjar er Kystverket der dei mellom anna får oppdatering om Stad skipstunnel. Deretter er det besøk på Norsk Maritimt Kompetansesenter og Ålesund Kunnskapspark (Bue Innovation Arena)

Presenterte planar

Osdal opplyser at dei i samband med besøket hos Kystverket skal presentere sine planar i samband med bruk av masse frå bygginga av skipstunnelen. Det kan mellom anna vere aktuelt å etablere ei fiskerikai og ei fleirbrukskai. Fleirbrukskaia kan ein sjå føre seg brukt både til mindre cruisebåtar, som ei ventekai for båtar i opplag og i samband med frakt av gods.

– Stad kommune blir den største samanhengande kystkommunen mellom Mongstad og Ålesund, påpeikar Osdal.

Kystverket er ein viktig aktør for kystkommunen Stad, og leiaren i Fellesnemnda for Eid og Selje er oppteken av å få presentert prosjekta og opprette ein god dialog med Kystverket. Han meiner også at det er nyttig å gje innfjordingane meir kunnskap om kommunikasjon knytt til sjøen.

Store mengder steinmasse

Stad skipstunnel vil vere 1,7 kilometer lang, 37 meter høg, ha ei breidde på 36 meter, og vil kunne gi fartøy på storleik med Hurtigruta tryggare seglas i det verutsette Stadhavet.

Bygginga vil gje store mengder steinmasse. Det er lagt opp til konvensjonell sprenging med tunnelborerigg og pallerigg, og det er berekna at det skal sprengast ut tre millionar m³ fast fjell, noko som vil gi om lag åtte millionar tonn sprengt steinmasse

Det blir utgreidd ulike alternativ for bruk av steinmassar frå tunnelbygginga, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

Aktuelle tilskotsordningar

Kystverket disponerer nokre tilskotsordningar som kan vere aktuelle i samband sideeffektar av prosjektet og utnytting av overskotsmasse frå bygginga av skipstunnelen, mellom anna tilskot for å få godstransport over frå veg til sjø, tilskot til hamnesamarbeid og tilskot til kommunale fiskerihamntiltak.

Godstransport frå veg til sjø

Kystverket melder på sine nettsider at inntil 124 millionar kroner no er tilgjengelig i årets utlysning i ordninga som skal bidra til at det etablerast nye godsruter som flyttar godstransport frå veg til sjø. Tilskot til godsoverføring frå veg til sjø er eit verkemiddel som støttar opp under regjeringa si politiske målsetting om sikker, miljøvenleg og effektiv godstransport.

– Fordelen med sjøtransport, samanlikna med dei andre transportformene, er at samfunnet får ein gevinst ved overføring av gods frå veg til sjø, fordi kostnadene i form av ulukker, støy, kø, lokal luftforureining, klimagassutslepp og slitasje på infrastruktur er lågare for sjøtransport enn for transport langs veg, seier Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør ved Kystverkets kystforvaltningsavdeling.

Kystverket har utvikla eit verktøy for å rekne ut samfunnsnytta ved overføring frå veg til sjø, som fungerer som grunnlag for tilskotet til kvart prosjekt. Prosjekt som kvalifiserer for støtte vert rangert etter kor stor samfunnsnytte som vert generert per tilskotskrone, og deretter etter utrekna nytteverdi. Tilskot frå ordninga skal primært bidra til at det blir etablert nye, sjøbaserte godsruter.

Tilskot til hamnesamarbeid

Tilskot til hamnesamarbeid skal bidra til meir gods på sjø ved at konkurranseevna til sjøtransporten sett opp mot veg vert styrka gjennom auka transportkvalitet og reduserte prisar.

Norske hamner, kommunar og aktørar i samarbeid med ei norsk hamn kan søkje om midlar til dømes i samband med prosjekt der det vert inngått avtalar om felles bruk av infrastruktur eller system. Før tilskot vert innvilga, vil Kystverket vurdere prosjektet ut frå korleis det vil bidra til meir gods på sjø.

Tilskot til kommunale fiskerihamntiltak

Fram til 2020 kan norske kystkommunar søkje Kystverket om tilskot til fiskerihamneanlegg. Tilskotsordninga er eit verkemiddel for å realisere fiskerihamnetiltak som kommunane ser på som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevjande at dei vanskeleg let seg gjennomføre utan statleg støtte. Tilskot føreset kommunal eigenfinansiering av minst 50 prosent av prosjektkostnadene, samtidig som finansiering krev søknadsbehandling i både kommune, fylkeskommune og statlege organ. Ein kan få støtte til faste liggekaier eller flytende liggekaier, utrustnings-/servicekaier, losse-/lastekaier, molo, utdjuping og bølgjedempar.

Frå 2020 er det dei nye regionane som skal ta over alle fiskerihamnene, og Kystverket skal ikkje ha noko meir med bygging og vedlikehald å gjere.