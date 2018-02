Frykter for helsa til mor og barn etter fødsel

Nyhende

Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet og første nestleiar i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, tok opp saka med helseminister Bent Høie i Stortingets spørjetime i dag, onsdag .

–Planen om å sende mor og barn heim ned mot 6 timar etter fødsel, er uverkeleg. Utviklinga er totalt uakseptabel. Fleire fagfolk, barnelegar og jordmødrer ropar varsko. Dei frykter for helsa til både mor og barn, for auka spedbarnsdødelegheit, for ammeproblem som ikkje blir oppdag, og for sjukdom som ikkje blir behandla. Seks timar er svært kort tid. Det er berre dobbelt så lang tid som spørjetimen på Stortinget brukar å vare, seier Kjersti Toppe i ei pressemelding.

Dramatisk ned

På ti år har den gjennomsnittlege liggetida etter fødsel på norske sjukehus gått ned frå 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016 ,i følge tal frå Folkehelseinstituttet.

–I Bergen er det for eksempel eit mål om at 40 prosent av dei nybakte mødrene skal kunne reise heim etter seks til 24 timar, når nytt sjukehusbygg står ferdig i 2023. Der skal ikkje byggast barselrom for normalfødande. Også andre sjukehus planlegg for at kvinner ikkje skal overnatte på sjukehus etter ein fødsel, seier Toppe og viser til at dette skjer samstundes som det på landsbasis manglar så mange som 600-700 jordmorårsverk, for at mor og barn skal kunne få eit fagleg forsvarleg tilbod, der 60 prosent av kommunane ikkje tilbyr heimebesøk innan to veker, slik tilrådinga er.

Må bruke styringsmakt

Toppe let seg ikkje imponere over svaret helseministeren gav på hennar spørsmål om han ville ta grep for å gi norske kvinner og barn eit meir anstendig og fagleg forsvarleg føde- og barseltilbod.

–Det mest alvorlege er at helseministeren forsvarer at reduksjon av barseltida på sjukehus skjer utan at tilbodet er styrka i kommunane, seier Toppe.

–Å sikre norske kvinner eit trygt og anstendig føde- og barseltilbod er eit politisk ansvar. Barselomsorg held no på å bli definert ut av norske sjukehus. Det skjer på denne regjeringa si vakt. Klinikkdirektørane viser berre til at barselomsorga må skje på ein mest mogeleg effektiv og kostnadssparande. Når helseføretak ikkje ser barselkvinner for berre produktivitetskrav, må statsråden bruke si styringsmakt, seier Kjersti Toppe i pressemdeldinga.