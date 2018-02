Drivhus på «parkeringa»

Nyhende

I Fjordabladet 28.1.2982 kan ein lese at var vekkregulert til parkeringsplass i gjeldande plan, men framlegg til endringar gjekk mellom anna ut på at gartneriet i sentrum skulle få eksistere i framtida.

Eid Bygningsråd hadde handsama byggemelding frå Hallvard Berteig for bygging av nytt drivhus ved gartneriet, slik at drivhuset kunne bli reist på «parkeringsplassen» i gjeldande plan. Saka hadde tidlegare vore utsett i påventing av endringar. Etter bygningssjefen sitt syn var avklaringa nå komen så langt at det var liten tvil om at gartneriområdet ville bli halde oppe.

August 2017: Det var Gullak Knutson Hildenes som starta gartneriet i 1931. I år er bedrifta inne i sin fjerde generasjon, og dei tre siste generasjonane har hatt namnet Berteig. Gullak starta med dyrking av grønsaker og hagebruk. Gullak si dotter Ågot tok gartneriutdanning, og ho gifta seg med Halvard Berteig frå Luster, som også var gartnar. I dag finn du hos Hildenes eit rikhaldig utval av plantar og busker, blomsterbinderi, kransar, bukettar og pyntegjenstandar.