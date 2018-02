Dyrt med grensejustering – søkjer om 1,5 mill.

Nyhende

Rådmannen i Vågsøy kommune, Knut Ove Leite, har søkt Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om 750.000 kroner i 2018 og 750.000 kroner i 2019 i ekstraordinære skjønnsmidlar til arbeidet med Grensejustering Bryggja.

Det er dei tre krinsane Totland, Bryggja og Maurstad som skal overførast til det som skal bli Stad kommune (Eid+Selje). Søknaden er sendt på vegner av dei involverte kommunane, men det er Vågsøy kommune som er ansvarleg søkjar og har rapporteringsplikt.

Av søknaden går det fram at det er utarbeidd ein eigen prosjektplan for arbeidet med grensejustering, som er til politisk handsaming i kommunane. Det vert i søknaden peika på at grensejustering er eit omfattande arbeid, og det er laga ei budsjett der ein ser føre seg at dette arbeidet samla sett kostar 3,25 millionar kroner.

Ein reknar mellom anna med å måtte hente inn ein ekstern ressurs i 100 % stilling, og det er trong for bruk av ekstern kompetanse når det gjeld verdifastsetting/taksering. Kommunane har ikkje teke høgde for kostnadene med grensejusteringa i sine nyleg vedtekne budsjett.