Kan tilpassast den enkelte elev og bedrift

Avdelingsleiar på yrkesfag ved Stryn vidaregåande skule, Johanne Elisabett Sørdal er begeistra for dei nye opplæringsmodellane som har vore under utprøving, og som dei no går i gang med å tilby, populært kalla 1 + 3 (1 år på skule og 3 år i bedrift), som alternativ til den tradisjonelle modellen 2 + 2 (2 år skule og 2 år i bedrift).

– Dette gjev god fleksibilitet og kan tilpassast den enkelte elev og den enkelte bedrift. Elevane kan gå første året Vg1 Bygg og anlegg i Måløy eller i Stryn, og så velje å gå ut som lærlingar i tre år.

– Ein del av gutane er veldig skulelei, og for mange er dette veldig attraktivt. Dei får kome seg ut i arbeid og tene pengar allereie andre året.

– Vi har også fokus på småfaga, som taktekking, blekkslagar og røyrleggar, forklarer avdelingsleiaren.

Tradisjonelt har elevane ved Bygg- og anleggsteknikk i Stryn teke fagbrev innan tømrar- eller betongfaget. Gjennom utprøving av det som vert kalla vekslingsmodellen er det no altså blitt muleg å tilby og legge til rette for at eleven også kan ta utdanning innan Røyrleggarfaget, Målarfaget, Taktekkjarfaget, Blekkslagarfaget eller Byggdriftarfaget.

Nye mulegheiter

Frå hausten 2018 har Stryn vidaregåande skule inngått samarbeidsavtale med Opplæringskontoret for Anlegg- og bergfaga. Dette opnar nye mulegheiter for elevar som går på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Eleven kan no ta utdanning fram mot fagbrev i følgjande lærefag:

* Anleggsmaskinførar

* Asfaltfaget

* Banemontørfaget

* Fjell- og bergverksfaget

* Veg – og anleggsfaget

Dette er vanlegvis populære utdanningar for elevane, og utdanninga er per i dag lagt til Førde og Sogndal. No kan eleven ta denne utdanninga i sitt lokalområde.

Utdanningsløpet går over fire år fram til fagbrev. Eleven må fullføre og bestå Vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Stryn vidaregåande skule. Deretter skriv eleven lærekontakt med ei godkjent opplæringsbedrift og vil veksle mellom opplæring i skule og opplæring i bedrift fram til fagbrev.

Kombinasjon med landslinje

Stryn vidaregåande skule arbeider med å få på plass eit nytt utdanningsløp der elevar kan gå på Landslinje i Skiskyting, samtidig som dei tek utdanning fram til fagbrev innan Bygg- og anleggsteknikk. Opplæringa er planlagt til 4,5 år. Per i dag er Landslinja knytt opp mot studiespesialisering.