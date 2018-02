Meld for brot på køyre og kviletida

Nyhende

I tillegg fekk to sjåførar skriftleg åtvaring på køyre- og kviletid. Ein sjåfør fekk 500 kroner i gebyr for ikkje å ha med førarkort. To sjåførar fekk bruksforbod for gjenstandar i frontrute og dette måtte fjernes før vidare køyring. Eitt vogntog måtte sette av containeren fordi avstand frå underkøyringshinder til bak på containeren ikkje var etter forskrifta. Ein sjåfør hadde ikkje kvilt lenge nok, og vart meld til politiet for brot på køyre og kviletida.