Nyhende

Med det veks Eid mest av alle kommunane i Sogn og Fjordane i 4. kvartal 2017. Eid veks også mest i Sogn og Fjordane for 2017 sett under eitt i prosentvis vekst, saman med Gloppen, Sogndal og Solund. Veksten i Eid i 2017 er meir enn dobbelt så høg som folkeveksten nasjonalt (1,5% mot 0,7%).

Eid har no hatt folketalsvekst ni kvartal på rad, og i 16 av dei 17 siste kvartala. Det syner ny folketalsstatistikk frå Statistisk Sentralbyrå lagt fram i dag. Folketalsauken i Eid i 2017 kjem både av fødselsoverskot, netto innflytting frå utlandet og netto innflytting frå andre kommunar i Noreg.

Attraktivt i distrikts-Norge

–Den sterke folketalsveksten i Eid dei siste åra syner at det er råd å skape vekst, optimisme og attraktive stader å bu også i distrikts-Noreg. seier ordførar Alfred Bjørlo (V).

–Eid har satsa sterkt på sentrumsutvikling, bustadbygging, gode skular og oppvekstvilkår for born. Vi har også lagt vekt på tett samarbeid med næringslivet, slik at kommunale vekst-strategiar og utvikling som skaper nye arbeidsplassar går hand i hand.

Vekst

–Eid er rigga for vekst også i åra framover, med god kapasitet på nye tomter og område til utbygging av nye leilegheiter i Nordfjordeid sentrum, og eit næringsliv i Nordfjord i sterk utvikling. Det blir no også førebudd nye kommunale tomtefelt i gangavstand til barneskule både i Kjølsdalen, Stårheim og Mogrenda/Hjelle, for å sikre ei balansert utvikling mellom sentrum og bygdene i Eid, seier ordførar Alfred Bjørlo.