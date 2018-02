Valnemnda i Senterpartiet

Innstiller på attval av Sigurd Reksnes

Valnemnda i Senterpartiet i Sogn og Fjordane innstiller samrøystes på attval av Sigurd Reksnes (Eid) som fylkesleiar i Senterpartiet for to nye år. Reksnes vart første gang vald som fylkesleiar på fylkesårsmøte for to år sidan.